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Japonya basını Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn'un ülkeden kaçmasını nasıl gördü?
6 saat önce
Carlos Ghosn'un yolsuzluktan yargılandığı Japonya'dan kaçması ülkede büyük bir şaşkınlık yarattı. Japon basını, ev hapsinde bulunan ve en çok izlenen şüphelinin ülkeden kaçmasını nasıl yorumluyor?
Otomotiv devi Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının eski CEO'su Carlos Ghosn'un yolsuzluktan yargılandığı Japonya'dan kaçması ülkede büyük bir şaşkınlık yarattı. Japon basını, ev hapsinde bulunan ve en çok izlenen şüphelinin ülkeden kaçmasını nasıl yorumluyor?
Japonya hükümeti ve yargısı Carlos Ghosn'un nasıl kaçmış olabileceğini sorgularken basının büyük bir kısmı Fransız yöneticiyi sert dille kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:07
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