Japonya basını Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn'un ülkeden kaçmasını nasıl gördü? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya basını Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn'un ülkeden kaçmasını nasıl gördü? - Son Dakika Dünya

Japonya basını Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn'un ülkeden kaçmasını nasıl gördü?

6 saat önce

Carlos Ghosn'un yolsuzluktan yargılandığı Japonya'dan kaçması ülkede büyük bir şaşkınlık yarattı. Japon basını, ev hapsinde bulunan ve en çok izlenen şüphelinin ülkeden kaçmasını nasıl yorumluyor?

Japonya basını Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn'un ülkeden kaçmasını nasıl gördü?, System.String[]

Otomotiv devi Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının eski CEO'su Carlos Ghosn'un yolsuzluktan yargılandığı Japonya'dan kaçması ülkede büyük bir şaşkınlık yarattı. Japon basını, ev hapsinde bulunan ve en çok izlenen şüphelinin ülkeden kaçmasını nasıl yorumluyor?


Japonya hükümeti ve yargısı Carlos Ghosn'un nasıl kaçmış olabileceğini sorgularken basının büyük bir kısmı Fransız yöneticiyi sert dille kınadı.

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Japonya, Nissan, Japon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:07 
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