Japonya Bir Yeni Yıl Geleneği: 7'den 70'e Kaligrafi Yarışması
41 dakika önce
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşları 3 ila 89 arasında değişen binlerce kişi, bir yeni yıl geleneği olan 'Kaikizome' kaligrafi yarışması için bir araya geldi.
Japonya
'nın başkenti Tokyo
'da yaşları 3 ila 89 arasında değişen binlerce kişi, bir yeni yıl geleneği olan 'Kaikizome' kaligrafi yarışması için bir araya geldi
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:46
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