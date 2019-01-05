Son Dakika Haberleri: Japonya Bir Yeni Yıl Geleneği: 7'den 70'e Kaligrafi Yarışması

Japonya Bir Yeni Yıl Geleneği: 7'den 70'e Kaligrafi Yarışması

41 dakika önce

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşları 3 ila 89 arasında değişen binlerce kişi, bir yeni yıl geleneği olan 'Kaikizome' kaligrafi yarışması için bir araya geldi.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşları 3 ila 89 arasında değişen binlerce kişi, bir yeni yıl geleneği olan 'Kaikizome' kaligrafi yarışması için bir araya geldi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:46 

Tokyo, Japonya, Dünya
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