Yeniden evlilikle durumu değiştiremeyen birçok Japon kadının, kanuna muhalif olarak, çocuklarını aile kütüğü dışında bırakmayı tercih ettiği biliniyor.

Kaynak: AA

Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japonya, boşanmış kadınların yeniden evlenmesindeki sınırlamaları kaldırıyor - Son Dakika

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