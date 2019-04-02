Japonya Bu Yılın İlk 3 Ayında İran'dan 15.3 Milyon Ton Ham Petrol İthal Etti
53 dakika önce
Japonya’nın bu yılın ilk 3 ayında İran’dan 15.3 milyon ton ham petrol ithal ettiği belirtildi. Japonya’da ünlü bir ekonomistin verdiği açıklamada, “Muafiyetin uzatılacağını düşünüyoruz, fakat İran’dan petrol alımının miktarı azalabilir ve muaf tutulan ülkelerin sayısı da düşebilir.” ifadesini kullandı. Japonya’nın 180 gün boyunca İran petrolünü ithal etmeye devam etmesine izin veren muafiyet Mayıs ayı başlarında […]The post Japonya bu yılın ilk 3 ayında İran’dan 15.3 milyon ton ham petrol ithal etti appeared first on Enerji Enstitüsü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:39
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