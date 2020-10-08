Japonya Büyükelçi Miyajima'ya veda

Ülkemizdeki görev süresi sona eren Japon Büyükelçi Akio Miyajima'ya elçilikte veda töreni düzenlendi.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy, Spor Federasyonları Daire Başkanı ve eski Judo Federasyon Başkanı Fatih Uysal, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Federasyon Asbaşkanı Cemalettin Kömürcü'den oluşan heyet, Japon Büyükelçisi Akio Miyajima'ya görev süresinin tamamlanması nedeniyle düzenlenen veda törenine katıldı.

Büyükelçilik rezidansında gerçekleşen törende konuşma yapan Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, şunları kaydetti:

"Tarihi yakınlık ve dostluğu ile daima diğer ülkelere örnek olan, Türk - Japon ilişkilerinin ilelebet devam edeceğine inanarak sözlerime başlamak istiyorum.

Bu dostluğun başlangıcı ise, Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya dönüşünde Kuşimoto yakınlarında kayalara çarpması sonucunda batması ve büyük kayıplar verilmesi ile iki ülke arasında günümüze kadar büyüyerek gelişen işbirliğine dayanmaktadır.

Sayın Büyükelçisi Akio Miyajima'nın ülkemizdeki bulunduğu süreçte; gerek kişisel gerekse Türk judosuna yönelik yakın ilgi ve desteklerine şükranlarımızı iletmek istiyorum.

Sayın ekselansları Miyajima ile Türkiye Judo Federasyonu olarak sıcak işbirliklerimiz oldu. Türk - Japon Dostluk haftaları sürecinde Federasyon binamızda bulunan salonumuzda, minikler kategorisinde Japonya Büyükelçiliği birinci ve ikinci judo turnuvalarını gerçekleştirmenin mutluluğuna tanık olduk.

Ekselansları aynı zamanda federasyonumuza malzeme temini konusunda büyük katkı ve özverilerde bulundu. Kovid-19 pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları öncesi Olimpik judocularımızın Japonya'da Şimonoseki Belediyesi işbirliği içinde gerçekleştirdiği kamp çalışmalarında verdiği destek unutulmayacaktır.

Türkiye'de görev yaptığı dönemdeki işbirlikleri ve dialogları her daim kalplerimizde derin bir sevgiye sahip olacaktır. Sayın Büyükelçi Akio Miyajima görevi gereği ülkemizden ayrılırken, judo camiamızın büyük sevgisini birlikte götüreceğine inanıyor, bundan sonraki gerek görevinde, gerekse yaşamında başarılar temenni ediyorum." - İSTANBUL