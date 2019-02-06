Japonya Büyükelçiliğinden Altınordu'ya Mobil Sağlık Aracı

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan 'Altınordu'ya mobil sağlık tarama aracı' kazandıracak.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan 'Altınordu'ya mobil sağlık tarama aracı' kazandıracak.



Ordu'nun Altınordu Belediyesi hastaneye ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlar, mevsimlik tarım işçileri ve Suriyeli mültecilerin sağlık taramalarının yapılabilmesi için mobil sağlık tarama aracı Japonya Büyükelçiliği Yerel Yönetimler Hibe Programı'na başvurdu. Projenin Japonya Büyükelçiliği tarafından kabul edilmesinin ardından Ankara'da bir protokol imza töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Japonya Büyükelçisi Akoi Miyajima, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Altınordu Belediyesi Teftiş Müdürü Selma Türkmen Arslan, proje sahibi belediye ve dernek yetkilileri katıldı.



Başkan Tezcan: "İlçemize çok önemli bir hizmet kazandırdık"



Japonya Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, hazırlanan proje ile Altınordu'ya çok özel bir hizmet kazandırdıklarını söyledi. Mobil sağlık tarama aracı ile vatandaşların, mevsimlik tarım işçilerinin ve Suriyeli vatandaşların taramalarının yapılacağını ifade eden Başkan Tezcan, "Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk her geçen gün artarak devam ediyor. Japonya Büyükelçiliği tarafından ilçemize kazandırılan mobil sağlık tarama aracının Altınordu'ya çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu araç ile vatandaşlarımızın ve özellikle yaz aylarında ilimize gelen mevsimlik işçiler ile iç savaş sebebi ile ülkemizde bulunan Suriyeli kardeşlerimizin sağlık taramaları gerçekleştirilecektir. Böyle anlamlı ve özel bir projenin hayata geçmesinin mutluluğunu yaşıyor, Japonya devleti başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Büyükelçi Miyajima: "Türkiye ve Japonya arasında iyi ilişkiler kuruldu"



Programda konuşan Japonya Büyükelçisi Akoi Miyajima, Türkiye ve Japonya'nın coğrafi olarak bir birine uzak iki ülke olmasına rağmen çok iyi ilişkilerinin olduğunu söyledi. Bu kapsamda yerel yönetimlerle de önemli projeler hazırladıklarını ifade eden Miyajima, verilen desteklerin iyi günlerde kullanılması temennisinde bulundu.



Yapılan konuşmaların ardından "mobil sağlık tarama aracı" projesi için Japonya Büyükelçisi Akoi Miyajima ve Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan arasında protokol imzalandı. - ORDU

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