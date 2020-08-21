Japonya Büyükelçisi Miyajima'dan işbirliği önerisi - Son Dakika

- Japonya Büyükelçisi Miyajima'dan işbirliği önerisi

MALATYA - Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "Ticari konularda birlikte hareket edip beraber yardımlaşıp birlikte çalışmayı düşünüyoruz" diyerek, "Deprem konusunda da başka konularda da beraber yardımlaşıp birlikte hareket etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Vali Baruş, tarafından valilik önünde karşılanan Büyükelçi Akio Miyajima, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Büyükelçi Akio Miyajima'nın Malatya ziyaretinin çok önemli olduğunu söyleyen Vali Baruş, Malatya'nın tarihi, turizm potansiyeli ve ekonomisi hakkında bilgiler verdi.

Malatya'nın yaşadığı depremlerden de söz eden Vali Baruş, "Malatya 2020 yılında çok önemli depremler yaşadı. Doğu Anadolu fay hattı üzerinde olması nedeniyle deprem bölgesi. Bu yıl çok sayıda deprem nedeniyle önemli miktarda alt yapılarımız zarar gördü. Alt yapının tekrar onarılması ve sağlıklı hale getirilmesi konusunda Japonya'nın çok önemli katkılar yaptığını söylemek istiyorum. Malatya Büyükşehir belediyesinin bu konuda Japonya ile ortak altyapı çalışmaları var. Bu katkıları nedeniyle Sayın Büyükelçinin nezdinde Japon Hükumetine teşekkür ediyor, tekrar hoş geldiniz diyor saygılar sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Miyajima'dan işbirliği önerisi

Akio Miyajima Japonya Ankara Büyükelçisi karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında, "Malatya'yı çok beğeniyorum, çok seviyorum. Malatya kayısısını da alıp arkadaşlarımıza ikram ediyorum. Türkiye'de olduğumda kayısıyı çok önemsiyorum. Malatya'daki kayısı potansiyeli ve kayısı ticaretiyle ilgili bilgileri burada öğrenip arkadaşlarıma anlatacağım. Böyle bir ziyaret gerçekleştirdiğim için çok heyecanlıyım. Ticari konularda birlikte hareket edip beraber yardımlaşıp birlikte çalışmayı düşünüyoruz. Japonya'da da depremler yoğun olarak gerçekleştiği için aynı kaderi paylaşıyoruz. Ayrıca sizin deyiminizle "Dost Kara Günde Belli Olur" diyerek bu konuda Japonya olarak yardıma hazırız. Deprem konusunda da başka konularda da beraber yardımlaşıp birlikte hareket etmek istiyoruz. Bu konuda bir çalışmamız var. Malatya'ya geldiğim için çok memnun oldum" diye konuştu.

(EA-NA-LO-Y)