Japonya Büyükelçisi Suzukı Kazuhiro Bartın'da Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezi açılışına katıldı - Son Dakika

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında desteklenen Bartın Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezi Japonya Büyükelçisi Suzukı Kazuhiro'nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında desteklenen, Bartın Valiliğince koordine edilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen Bartın Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezi için açılış töreni düzenlendi.

Kozcağız beldesinde yer alan merkezin açılış törenine Japonya Büyükelçisi Suzukı Kazuhiro, Bartın Valisi Sinan Güner, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Türkiye-Japonya Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Av. Yılmaz Tunç, protokol üyeleri ve merkezde eğitim alan kursiyerler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Japonya Büyükelçisi Suzukı Kazuhiro, "Bu proje yerel düzeyde faaliyet gösteren çeşitli kuruluşla işbirliği içerisinde bölgenin ihtiyaçlarına hızlı ve titizlikle cevap verebilmeyi hedefleyen Japonya Büyükelçiliği tarafından oluşturan yardımlar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Projenin uygulayıcı kuruluşu olan Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başta olmak üzere bugünlere gelebilmek adına çaba sarf eden ilgili kişilere saygılarımı sunarım. Türkiye'de 2000 yılından bugüne kadar sağlık, kadın, eğitim gibi alanlarda 75 projeye toplamda yaklaşık 5 milyon 620 bin dolarlık hibe desteği sağlanmıştır. Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan Japonya Hükümetine bölgede yaşayan kadınların çalışma hayatına atılabilmeleri için gerekli olan eğitim ortamını sağlayabilmelerini hedefleyen bir proje teklif edilmiştir. Bizde bu amacı kabul ederek, kadınlar için mesleki eğitim merkezinin yenilenmesi ve kursların uygulanması için gerekli ekipmanların temini konusunda hibe desteği sağladık. Yenilenen eğitim merkezinde eğitim gören kadınların geleneksel el sanatları ve yöresel yiyeceklerin üretimi ile ilgili beceriler kazanmaları ve bölgede özgürlüklerini kazanabilmeleri adına bir adım atmaları oldukça mutluluk vericidir. Ayrıca merkezi hali hazırda yöresel yiyeceklerin üretimi ile ilgili kursların verildiğini duymakta, beni çok mutlu etti. Sizlerin de işbirliği ile önümüzde süreçte de bir çok kadının bu merkezi kullanmaya devam etmesini ümit ediyorum. Son olarak bu projenin Japonya ile Türkiye arasında dostluk ilişkilerini daha da derinleştirmesini temenni ederim" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Türkiye-Japonya Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Av. Yılmaz Tunç ise, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Japonya Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokole istinaden kadının güçlendirilmesi, temel eğitim, temel sağlık gibi konular başta olmak üzere yerel projelere hibe programı kapsamında desteklenen bu proje ile açılan merkezde; Bilim ve sanat atölyesi, El sanatları ve beceri atölyesi, Yöresel ürünleri işleme atölyesi kurulmuş bunun yanında da merkezde, Yaşlı ve engelli bakımı, Sağlıklı beslenme, Tarım ve hayvancılığa dayalı kursların açılması için de çalışmalar devam etmektedir. Bartın ve Kozcağız bölgesindeki kadınlarımız bu merkezde alacakları eğitimlerle kendilerini geliştirerek yeni fırsatlar elde edecek yeni iş imkanlarına kavuşacaklar. Bu sayede de hem ülke ekonomisine hem aile ekonomisine katkıda bulunacaklardır. Bundan dolayı Tarihi dostluk bağlarına sahip olduğumuz Japon halkına, Majesteleri Japon İmparatoru Naruhito'ya ve Japon hükümetine Büyükelçi Sayın Kazuhiro nezdinde teşekkürlerimi iletmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bartın Valisi Sinan Güner de yaptığı konuşmada, "Bilindiği gibi ekonomik kalkınmanın yolu girişimcilikten geçiyor. Bir ülkedeki girişimciler ne kadar desteklenirse, o ülkenin refah seviyesi de o kadar yükselir. Kadınların iş hayatına katılması ve bir adım daha öteye giderek istihdam sağlayan birer girişimci olmaları, ülkenin ekonomik kalkınması için büyük önem arz etmektedir. Bu projemizle, kadınlarımızın sertifikalı mesleki eğitimler alması, becerilerini geliştirmesi ve ekonomik hayata katılımlarını hedeflemekteyiz." Dedi.

Konuşmaların sonrasında protokol üyelerince Bartın Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezindeki kurslara katılan ve kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere takdir belgeleri takdim edildi.

Japonya Büyükelçisi Suzukı Kazuhiro merkezi gezerek verilen kurslar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Büyükelçi Suzukı Kazuhiro 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketi sırasında hayatını kaybeden Arife Ünal'ın Akörensöküler köyündeki mezarını ziyaret ederek Ünal'ın kabrine çiçek bıraktı. - BARTIN