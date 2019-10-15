Son Dakika Haberleri: Japonya Büyükelçisi Uşak'ta 'Japonya'da Kültür ve Eğitim' sunumu gerçekleştirdi
Son Dakika Güncel Japonya Büyükelçisi Uşak'ta 'Japonya'da Kültür ve Eğitim' sunumu gerçekleştirdi

Japonya Büyükelçisi Uşak'ta 'Japonya'da Kültür ve Eğitim' sunumu gerçekleştirdi

1 saat önce

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı ziyaret ederek, 'Japonya'da Kültür ve Eğitim Felsefesi' hakkında sunum gerçekleştirdi.

Japonya Büyükelçisi Uşak'ta 'Japonya'da Kültür ve Eğitim' sunumu gerçekleştirdi, System.String[]

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı ziyaret ederek, 'Japonya'da Kültür ve Eğitim Felsefesi' hakkında sunum gerçekleştirdi.


Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima özel bir kolejden aldığı davet üzerine Uşak'a gelerek Vali Funda Kocabıyık'ı makamında ziyaret etti. Büyükelçiye Vali Kocabıyık tarafından Uşak halısı hediye edildi. Ardından özel bir kolejde 'Japonya'da Kültür ve Eğitim Felsefesi' hakkında sunum gerçekleştiren Miyajima, Ulubey Kanyonu'nu ve Uşak müzesini ziyaret ederek Uşak'ı beğendiğini ve gezdiği yerlerden etkilendiğini söyledi.


Kültür merkezinde yaptığı sunumda Türkiye ve Uşak hakkında değerlendirmelerde de bulunan Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Miyajima, "Türkiye'deki dönemime Eylül 2017'de başladım. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Türkiye'de bugüne kadar 33 şehri ziyaret ettim. Bu sabah Ulubey kanyonu ve Uşak Müzesini ziyaret ettim. Çok güzeldi, çok etkilendim. Gittiğim her yerde sıcak bir şekilde karşılanıyorum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerine yer verdi. - UŞAK

Funda Kocabıyık, Türkiye, Japonya, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:29 Kaynak: İHA
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