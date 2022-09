Şaka değil: Japonya, eski teknolojilere savaş açtı!

Japonya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez "resmi savaşa" girdiğini açıkladı. Ancak bu savaş, herhangi bir toprak parçası için değil. Japonya Dijital İşler Bakanı Taro Kono, CD ve disket gibi eski teknolojileri ortadan kaldıracağını söyledi.

Japonya'da CD ve disket gibi eski teknolojiler yasaklanacak

Japonya hükümeti, ülkece dijital çağa uydurmak istediklerini belirtti. Dijital İşler Bakanı Taro Kono, eski teknolojilerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Hala yüzlerce kurumda ve şirkette kullanılan CD, disket ve MiniDisc gibi eski depolama araçlarının güncelleneceğini ifade etti.

Japon Bakan disklere açılan "savaşla" ilgili olarak paylaştığı tweet'te, "Bakan disketlere savaş ilan etti. İş dünyasının başvuruları ve formları göndermek için disket, CD, MD gibi disk kullanmasını gerektiren yaklaşık 1900 hükümet prosedürü var. Dijital Ajans, çevrim içi olması için bu düzenlemeleri değiştirecek" dedi.

Tüm kurumların hızlı bir şekilde dijitalleşmesi gerektiğine dikkat çeken Dijital İşler Bakanı Taro Kono, yenilikçi uygulamaların da hızlı bir şekilde gözden geçirileceği müjdesini verdi. Henüz resmi açıklama gelmemiş olsa da, Japonya Başbakanı Fumio Kishida eski teknoloji kararını destek verecek.

Japonya, 90'lı yıllardan kalma kanun ve yasaların değişmesi gerektiğine inanıyor. Bakan, bu konuda 1900 adet yasa, hükümet ve bakanlık maddesi bulunduğunu söyledi ve hepsinin dönüştürüleceği veya iptal edileceği müjdesini verdi.

Digital Minister declares a war on floppy discs. There are about 1900 government procedures that requires business community to use discs, i. e. floppy disc, CD, MD, etc to submit applications and other forms. Digital Agency is to change those regulations so you can use online. — KONO Taro (@konotaromp) August 31, 2022

Japonya'daki bazı şirketlerin bu dönüşüme çoktan başladığını belirtmek gerekiyor. Örneğin Sony, 2011 yılında aldığı bir karar sonucunda disk üretim operasyonlarını 30 yıl sonra iptal etti. Yine de, disketlerin dijital dünyada sembol olarak yaşadığını söylemek mümkün.

