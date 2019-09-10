Japonya Çevre Bakanı: Fukuşima'daki radyoaktif suyu okyanusa boşaltmak zorunda kalacağız

Japonya Çevre Bakanı Yoşiaki Harada, sekiz yıl önce meydana gelen şiddetli deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima nükleer santralinin atık suyunu Büyük Okyanusu'na boşaltmak zorunda kalacaklarını açıkladı.

Tarihe Çernobil'den sonraki en büyük nükleer felaket olarak geçen kazada üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı yaşanmış, bölgedeki binlerce kişi tahliye edilmişti.

Bir milyon ton atık su

Kazadan sonra soğutma için kullanılan radyoaktif suyun, yeraltı sularıyla birleşmesi sonucu bir milyon tondan daha fazla atık su oluştuğu belirtiliyor.

Santrali işleten Tepco adlı şirket, 2022'ye kadar, bu suları depolamak için kullanılan bin tankta yer kalmayacağını söylüyor.

Şirket yetkililerine göre Tepco, atık suları radyonüklitlerden arındırmaya çalıştı. Ancak suyu radyoaktif hidrojen izotopu trityumdan arındıracak bir teknolojinin mevcut olmadığı belirtiliyor.

Santraller genellikle trityumlu suları denize boşaltıyor

Kıyılarda inşa edilen nükleer santrallerin çoğu trityumlu atık suları denizlere boşaltıyor. Trityum, çok küçük miktarlarda doğada da bulunuyor.

Tepco geçen yıl, tanklardaki sularda trityumun yanında başka kimyasalların da bulunduğunu kabul etmişti.

Çevre Bakanı Harada, bugün düzenlediği basın toplantısında "Tek seçenek atık suyu denize boşaltıp seyreltmek. Hükümet bunu etraflıca değerlendirecek ama benim çözüm önerim bu" dedi.

Hükümetin nihai kararı, uzmanlardan oluşan bir heyetin raporundan sonra alacağı belirtiliyor. Diğer seçenekler sıvının buharlaştırılması ya da toprağa gömülmesi.

Harada basın toplantısında okyanusa ne kadar suyun boşaltılması gerekeceği hakkında bilgi vermedi.

'Balıkçılar ve Japonya'nın komşularını kızdıracak'

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, nükleer kazada balıkçılık sektörünün ağır bir darbe aldığını belirterek suyu denize boşaltma kararının balıkçıların tepkisine neden olabileceğine dikkat çekti.

Gazete, böyle bir kararın Güney Kore gibi komşu ülkeleri de kızdıracağını vurguladı.

Geçen ay, Seul'deki Japonya Büyükelçiliği'nden üst düzey bir diplomatın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Fukuşima'daki atık suya ne yapılacağı konusunda izahat istediği belirtiliyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 2'nci Dünya Savaşı'nda Japonya'daki fabrikalarda zorla çalıştırılan Korelilerle ilgili tazminat davası yüzünden gergin.

Olimpiyatlar öncesinde Japonya baskı altında

Japonya Hükümeti, yeraltı sularının, hasar gören reaktör binalarına ulaşmasını engellemek için şimdiye kadar 320 milyon dolar harcayarak yeraltına duvarlar inşa etti.

Ancak duvarların su geçişini tamamen durduramadığı söyleniyor. Daha önce günde 500 ton suyun atık sulara karıştığı, bugün bu miktarın günde 100 tona indiği ifade ediliyor.

Gelecek yıl yapılacak Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Olimpiyatları öncesinde atık su nedeniyle Japon hükümetine baskı artmış durumda.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, altı yıl önceki adaylık sunumunda "her şey kontrol altında" demişti.