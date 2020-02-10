Japonya, Çin'deki vatandaşlarını tahliyeye devam ediyor - Son Dakika

Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarını kademeli olarak tahliye eden Japonya, bölgeye 5. uçağı göndermeye hazırlanıyor.



Korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarını kademeli olarak karantina bölgesinden tahliye eden Japonya, bölgeye 5. uçağı göndermeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, uçağı bu hafta sonu bölgeye göndermek için Çin makamları ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Hükümetin tahliye operasyonlarını 5. uçuşla sonlandırmak istediğini kaydeden Motegi, Hubei eyaletindeki Japon vatandaşlarına, uçağa binip binmeme konusunda hızlı bir şekilde karar verme çağrısı yaptı.



Beşinci uçuş



Daha önce bölgeye gönderdiği 4 uçakla vatandaşlarını kademeli olarak ülkeye getiren Japonya, bölgeden şimdiye dek 763 kişiyi tahliye etmişti. Gerçekleştirilen son uçuşta bazı Japon vatandaşlarının eş ve çocukları olduğu öğrenilen Çinlilerin de Japonya'ya getirildiği açıklanmıştı. - TOKYO