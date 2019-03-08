Son Dakika Haberleri: Japonya Çin'e Savaş Gemisi Gönderecek

Japonya Çin'e Savaş Gemisi Gönderecek

1 saat önce

Japonya, Çin Donanması'nın kuruluşunun 70. yıldönümünü kutlamak için gerçekleştirilecek askeri etkinlikte yer almak üzere Çin'e 8 yıl aradan sonra ilk kez savaş gemisi gönderecek.

Japonya Çin'e Savaş Gemisi Gönderecek, System.String[]
Japonya, Çin Donanması'nın kuruluşunun 70. yıldönümünü kutlamak için gerçekleştirilecek askeri etkinlikte yer almak üzere Çin'e 8 yıl aradan sonra ilk kez savaş gemisi gönderecek.

Japonya Savunma Bakanlığı, önümüzdeki ay uluslararası bir filo incelemesine katılmak üzere Çin'e, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne (MSDF) ait askeri gemi göndermeye hazırlanıyor. Bu, 8 yıl aranın ardından bir MSDF gemisinin Çin'e yapacağı ilk ziyaret olacak.

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya bugün gazetecilere verdiği demeçte, Japonya'nın 23 Nisan'da Çin'in Shandong Eyaleti Qingdao şehri sınırlarında gerçekleştirilecek askeri etkinliğe bir savaş gemisi göndereceğini açıkladı. Iwaya, Japonya'nın karşılıklı anlayış ve güveni teşvik etmek amacıyla, savunma makamları arasında çoklu düzeyde diyaloğu teşvik etmeyi umduğunu söyledi.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Yutaka Murakawa'nın da etkinliğe katılımının sağlanması için temasların devam ettiği öğrenildi.

Uzun zaman sonra bir ilk

MSDF kurmayları en son 2009 yılında Çin Donanması'nın gerçekleştirdiği askeri bir etkinliğe katılmış ancak Japon gemileri davet edilmemişti. Öte yandan, MSDF Genelkurmay Başkanı Murakawa'nın etkinliğe katılması halinde, 2014'ten bu yana genelkurmay başkanı düzeyinde gerçekleşen ilk katılım olacak. 2011'den bu yana ilk kez Çin'e bir savaş gemisi gönderilecek.

Gövde gösterisi

23 Nisan'da gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikte, kuruluşunun 70. yılını kutlayacak olan Çin Donanması denizlerdeki askeri gücünü yurtiçi ve yurtdışı kamuoyuna göstermeyi amaçlıyor. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:49 Kaynak: İHA

23 Nisan, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk DJ Ümmet Özcan, Çin'de İzmir Marşı'nın Remixini Çalarak Herkesi Coşturdu Ünlü Futbolcu Fellaini, Belçika Milli Takımını Bıraktı

Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu Erdoğan'la Birlikte Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 15:28:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya Çin'e Savaş Gemisi Gönderecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]