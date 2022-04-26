Japonya, Çin ile güvenlik anlaşması imzalayan Solomon Adaları'na kaygılarını aktardı - Son Dakika

Japon hükümeti, Çin ile Solomon Adaları arasında imzalanan güvenlik anlaşmasından duyulan endişenin Ada hükümetine iletildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Pekin-Honiara arasında imzalanan güvenlik anlaşmasından duyulan kaygıları Solomon Adaları'na aktardıklarını söyledi.

Buna göre Ada'ya gönderilen Dışişleri Bakan Yardımcılarından Uesugi Kentaro, Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare tarafından kabul edildi.

"Güvenlik anlaşmasının tüm Pasifik bölgesinin emniyetini etkileyebileceğini" kaydeden Uesugi, anlaşmanın potansiyel etkilerini yakından izleyeceklerini belirtti.

Anlaşmaya yönelik konuşan Başbakan Sogavare ise "Çin'in askeri üs inşa etmesine izin verme niyetinde olmadıklarına" yönelik tutumlarını koruduklarını bildirdi.

Honiara'nın Pekin'le geçen hafta imzaladığı anlaşma, Çin güçlerinin Ada'ya konuşlanabilmesi ve Çin'e ait gemilerin Ada'ya demirleyebilmesine olanak sağlıyor.