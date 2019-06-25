Son Dakika Haberleri: Japonya, Çin'in baskılarına rağmen Uygur aktivist Rabia Kadir'e vize verdi
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Japonya, Çin'in baskılarına rağmen Uygur aktivist Rabia Kadir'e vize verdi

55 dakika önce

Japonya, Çin'in tüm diplomatik girişimlerine ve itirazlarına rağmen Uygur insan hakları savunucusu Rabia Kadir'in G 20 zirvesi sırasında ülkeye girişine izin verdi

Japonya, Çin'in baskılarına rağmen Uygur aktivist Rabia Kadir'e vize verdi, System.String[]
Japonya, Çin'in tüm diplomatik girişimlerine ve itirazlarına rağmen Uygur insan hakları savunucusu Rabia Kadir'in G 20 zirvesi sırasında ülkeye girişine izin verdi.

Japon hükümet kaynakları Kadir'e vize verildiğini doğruladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:53 
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