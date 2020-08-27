Japonya, Çin'in Güney Çin Denizi'nde füze denemesinden rahatsız - Son Dakika

Japonya Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde "uçak gemisi yokedici" füze denemesi yaptığı iddialarını endişeyle takip ettiklerini duyurdu.

Baş Sekreter Suga, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in bölgede balistik füze denemesi yaptığı iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in bölgedeki faaliyetlerinin endişeyle takip edildiğini vurgulayan Suga, "Japonya olarak Güney Çin Denizi'nde tansiyonu yükseltecek her aksiyona şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Suga, bölgenin istikrarının Japonya dahil tüm uluslararası toplumun meşru menfaati olduğunu belirterek, "Güney Çin Denizi'ni çevreleyen sorunlar bölgenin barışı ile doğrudan bağlantılıdır." değerlendirmesinde bulundu.

South China Morning Post gazetesinin Çin ordusundan adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, "uçak gemisi yokedici" DF-26B ve DF-21D füzeleri, bölgedeki Hainan ve Paracel adaları arasında bir bölgeye fırlatıldı.

Denemelerin, Pekin yönetiminin, ABD'ye ait U2 casus uçağının, Çin'in kuzey kıyısındaki tatbikat sırasında "uçuşa yasak bölgeye" girdiğini bildirmesinin hemen ardından yapılması dikkati çekti.