Japonya, Çin'in uçak gemisinde bir haftada 100'ü aşkın iniş kalkış faaliyeti gözlemledi - Son Dakika
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Japonya, Çin'in uçak gemisinde bir haftada 100'ü aşkın iniş kalkış faaliyeti gözlemledi

11.05.2022 07:53
Japonya, Çin'in uçak gemisinde bir haftada 100'ü aşkın iniş kalkış faaliyeti gözlemledi

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Japonya ile Tayvan arasında seyreden Çin'e ait Liaoning uçak gemisinde bir haftada 100'ü aşkın iniş kalkış faaliyeti gerçekleştiğini söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Japonya ile Tayvan arasında seyreden Çin'e ait Liaoning uçak gemisinde bir haftada 100'ü aşkın iniş kalkış faaliyeti gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Kişi düzenlediği basın toplantısında, Japonya'ya ait adalar ile Tayvan arasında faaliyet gösteren Çin'e ait Liaoning uçak gemisinin aktivitelerine değindi.

Japon Bakan, Çin savaş uçakları ve helikopterlerinin, Liaoning'den 3-9 Mayıs'ta 100'ü aşkın iniş ve kalkış yaptığını söyledi.

Kişi, donanma faaliyetinin, uçak gemisinin uzak adalar bölgesindeki "operasyonel kapasitelerini" artırmak üzere gerçekleştirildiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Savunma Bakanlığının, güneydeki Okinawa eyaleti ile Miyakojima arasından geçerek Pasifik Okyanusuna açılan uçak gemisinin söz konusu faaliyetlerini yakından izlediği kaydedildi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da söz konusu faaliyete yönelik Japon hükümetinin, "Çin askeri güçlerinin hamlelerini gözlemlemeyi sürdüreceğini" söyledi.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin de bölgeye helikopter taşıyıcısı İzumo fırkaytenini konuşlandırdığı bildirildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tayvan, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, Çin'in uçak gemisinde bir haftada 100'ü aşkın iniş kalkış faaliyeti gözlemledi - Son Dakika


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