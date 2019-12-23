Japonya, Çin ve Güney Kore'den serbest ticaret kararı - Son Dakika
Son Dakika Politika Japonya, Çin ve Güney Kore'den serbest ticaret kararı - Son Dakika

Japonya, Çin ve Güney Kore'den serbest ticaret kararı

6 saat önce

Japonya, Çin ve Güney Kore Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) da dahil olmak üzere serbest ticaret görüşmelerini hızlandırma konusunda anlaştı.

Japonya, Çin ve Güney Kore'den serbest ticaret kararı, System.String[]

Japonya, Çin ve Güney Kore Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (RCEP) da dahil olmak üzere serbest ticaret görüşmelerini hızlandırma konusunda anlaştı.


Japonya Ticaret Bakanı Hiroshi Kajiyama, Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan ve Güney Kore Ticaret Bakanı Sung Yun-mo, dün Pekin'de ülkeler arası ticaret müzakereleri kapsamında bir araya geldi. Zhong Shan, üç ülkenin, bölgesel barış ve istikrarı güvence altına alması, yavaşlayan dünya ekonomisi ve artan korumacılık karşısında küresel ekonomik büyümeyi desteklemesi gerektiğini söyledi.


Üç ülkenin ticaret bakanları, daha sonra toplantıda alınan kararları içeren ortak bir açıklama yaptı. Müzakereleri sonuçlandırmak ve gelecek yıl sonuna kadar, 16 Asya-Pasifik ülkesini içeren RCEP'i imzalamak için iş birliği yapacaklarını beyan eden liderler, planlanan üçlü serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili müzakereleri hızlandırma konusunda da mutabık kaldı. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Japonya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Küçük kızın aldığı Noel kartında, Çin hapishanesinden 'zorla çalıştırılma' mesajı çıktı
Mansur Yavaş, "Rüşvet" iddiasını Sinan Aygün'ün kendi sözüyle yalanladı: Hayat işte böyle diz çöktürür Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarında, Boğaz'daki 'Independenta' tanker kazasını gündeme getirdi Erdoğan'ın 3 dönem kuralından muaf tuttuğu isim, kamyonla kum ve çakıl taşıdı

Son Dakika Haberleri
16:26 2019 yılının haberlere en çok konu olan siyasi ismi belli oldu - Son Dakika Haber
16:20 İmamoğlu: Adalar'daki taşımacılık sorununu elektrikli araçlarla çözmek için altyapı oluşturuyoruz - Son Dakika Haber
16:18 CHP'li Öztrak: Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır - Son Dakika Haber
16:17 MHP Aydın İl Başkanı, Haluk Alıcık oldu - Son Dakika Haber
16:17 Marmara'da şiddetli lodos - Son Dakika Haber
16:07 Mansur Yavaş, "Rüşvet" iddiasını Sinan Aygün'ün kendi sözüyle yalanladı: Hayat işte böyle diz çöktürür - Son Dakika Haber
15:36 Sadaka kutusu ve laptop çalan zanlı yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 16:29:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya, Çin ve Güney Kore'den serbest ticaret kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]