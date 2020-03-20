Japonya, Çin ve Güney Kore dışişleri bakanlarından Korona virüsü görüşmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya, Çin ve Güney Kore dışişleri bakanlarından Korona virüsü görüşmesi - Son Dakika

Japonya, Çin ve Güney Kore dışişleri bakanlarından Korona virüsü görüşmesi

6 saat önce

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha korona virüsü salgınıyla mücadelede işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Japonya, Çin ve Güney Kore dışişleri bakanlarından Korona virüsü görüşmesi, System.String[]

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha korona virüsü salgınıyla mücadelede işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.


Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'nın Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan Korona Virüsü tehlikesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere bir telekonferans gerçekleştirdikleri açıklandı. Görüşmede salgını önlemeye yönelik çabaları ele alan mevkidaşların, ilaç ve aşı geliştirilmesi konusunda bilgi paylaşma, tıbbi malzemelerde kolay ticaret zeminini sağlama ve acil durumlarda işbirliği yapma konularında mutabık kaldığı öğrenildi. Salgının küresel ekonomiye etkisine dikkat çeken Motegi, bölgesel barış ve istikrar için üç ülkenin virüsle mücadelede işbirliği yapmasının önemine vurgu yaptı. Motegi, tedbir amacıyla sınır kontrollerini bir süre devam ettirmenin gerekliliğinin de altını çizdi. Ayrıca, 3 ülkenin sağlık bakanlarının virüsle mücadelede işbirliği konusunda atılacak somut adımları görüşmek üzere bir telekonferans gerçekleştirecekleri öğrenildi.


Olimpiyat açıklaması


Telekonferansın ardından gazetecilere konuşan Motegi, Wang'ın görüşmede 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın planlandığı şekilde gerçekleştirilmesi yönündeki umudunu dile getirdiğini açıkladı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin ülkesinin insanlığın virüsü yendiğini göstermek için oyunları eksiksiz bir şekilde gerçekleştirme isteğini yineleyen Motegi mevkidaşlarından bu konuda destek aldığını belirtti. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:42 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor         
21:49
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!         
21:42
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı         
21:27
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu         
21:01
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti         
20:22
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:14:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya, Çin ve Güney Kore dışişleri bakanlarından Korona virüsü görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]