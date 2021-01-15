Japonya, Covid-19 salgınında 1 yılı geride bıraktı - Son Dakika

Japonya, Covid-19 salgınında 1 yılı geride bıraktı

15.01.2021 10:07
Japonya, Covid-19 salgınında 1 yılı geride bıraktı, System.String[]

Japonya'da ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin üzerinden 1 yıl geçti.

Japonya'da ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Ülke genelindeki toplam vaka sayısı 311 bin 353 olarak kaydedilirken, 4 bin 355 kişi de hayatını kaybetti.

Korona virüs nedeniyle geçtiğimiz hafta ikinci OHAL uygulamasının hayata geçirildiği Japonya salgında 1 yılı geride bıraktı. İlk Covid-19 vakasının tespit edildiği tarih olan 15 Ocak 2020'den beri ülkedeki toplam 311 bin 353 vaka kaydedildi, 4 bin 355 kişi de hayatını kaybetti. İngiltere'de tespit edilen ve daha fazla bulaşıcı olduğu bildirilen yeni Covid-19 türünün yanı sıra Güney Afrika ve Brezilya'dan gelen yolcularda enfeksiyonun farklı mutasyonlarının doğrulanması salgına dair endişeleri artırırken, hükümet bazı Asya ülkelerinden gelen iş adamlarına yönelik istisnai giriş iznini de iptal ederek sınırları tüm yabancı uyruklulara kapatma kararı aldı.

SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR

Geçtiğimiz Cuma günü rekor seviyede 7 bin 882 yeni vakanın bildirildiği ülkede sağlık sistemi de alarm vermeye başladı. Covid-19 hastaları için 4 bin hastane yatağı ayrılan başkent Tokyo'da Çarşamba itibarıyla dolu yatak sayısı 3 bin 266 olurken, birçok eyalette de benzer bir manzaranın oluştuğu bildirildi.

ÖLÜMLERDE ARTIŞ

İlk olağanüstü halin geçtiğimiz yılın Nisan ayında yürürlüğe konduğu Japonya'da ilk vakanın doğrulandığı tarih olan 15 Ocak 2020 sonrasında ölü sayısının bine ulaşması yaklaşık 6 ay alırken, geçtiğimiz 22 Aralık'ta 3 bine dayanan bilanço, 20 günden az bir sürede ise 4 bini aştı. Ölü sayısındaki hızlı artış da sağlık sistemi konusundaki endişeleri artıran etkenlerden biri oldu.

YENİDEN OHAL

Japonya'da ilk kez geçtiğimiz yıl 7 Nisan'da Tokyo ve diğer altı 6 eyalette olağanüstü hal ilan edilmiş, Covid-19 vakalarındaki artışın ardından kararın kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmişti. Ülkedeki OHAL uygulaması 25 Mayıs'ta son bulmuştu. Aylar sonra gelen ikinci OHAL ise geçtiğimiz Cuma Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette yürürlüğe girmiş, daha sonra 7 eyalet daha karar kapsamına alınmıştı.

11 EYALETTE SÜRÜYOR

7 Şubat'a kadar yürürlükte kalacağı bildirilen OHAL an itibariyle Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka, Hyogo, Kyoto, Aichi, Gifu, Fukuoka ve Tochigi'de uygulanıyor. Karar kapsamında topyekün bir sokağa çıkma yasağı getirmeyen hükümet, restoran ve benzeri işletmelerde enfeksiyonların yayılışını önlemeyi hedefliyor. İlerleyen günlerde uygulamanın kapsamının daha da genişletilebileceği ifade ediliyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Olağanüstü Hal, Koronavirüs, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya, Covid-19 salgınında 1 yılı geride bıraktı - Son Dakika


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