Japonya'da 1 ay önce meydana gelen heyelanda kaybolan 5 kişi hala aranıyor - Son Dakika

Japonya'da 1 ay önce meydana gelen heyelanda kaybolan 5 kişi hala aranıyor

Japonya'da 1 ay önce meydana gelen, 22 kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanda kaybolan 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Japonya'da 1 ay önce meydana gelen, 22 kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanda kaybolan 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami ilçesinde 3 Temmuz'da meydana gelen afette en az 130 ev yıkıldı. Kamu yayıncısı NHK, kent yetkililerine dayandırdığı haberinde, arama kurtarma çalışmalarında ölü sayısının 22'ye çıktığını açıkladı. Afet bölgesinde kayıp kişi sayısının 5 olduğu tahmin ediliyor. Atami'de heyelanın olduğu bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan 200 kişilik kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

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