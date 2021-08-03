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Japonya'da 1 ay önce meydana gelen heyelanda kaybolan 5 kişi hala aranıyor - Son Dakika

Japonya'da 1 ay önce meydana gelen heyelanda kaybolan 5 kişi hala aranıyor

03.08.2021 07:21
Japonya'da 1 ay önce meydana gelen heyelanda kaybolan 5 kişi hala aranıyor, System.String[]

Japonya'da 1 ay önce meydana gelen, 22 kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanda kaybolan 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Japonya'da 1 ay önce meydana gelen, 22 kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanda kaybolan 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami ilçesinde 3 Temmuz'da meydana gelen afette en az 130 ev yıkıldı.

Kamu yayıncısı NHK, kent yetkililerine dayandırdığı haberinde, arama kurtarma çalışmalarında ölü sayısının 22'ye çıktığını açıkladı.

Afet bölgesinde kayıp kişi sayısının 5 olduğu tahmin ediliyor.

Atami'de heyelanın olduğu bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan 200 kişilik kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

Arama Kurtarma, Japonya, Tokyo, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da 1 ay önce meydana gelen heyelanda kaybolan 5 kişi hala aranıyor - Son Dakika


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