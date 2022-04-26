Japonya'da 1 kişide gizemli hepatit vakası saptandı - Son Dakika
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Japonya'da 1 kişide gizemli hepatit vakası saptandı

26.04.2022 12:06
Japonya'da 1 kişide gizemli hepatit vakası saptandı

Japonya'da 1 kişide, enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen "gizemli" hepatit virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Japonya'da 1 kişide, enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen "gizemli" hepatit virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 yaşından küçük bir kişide nedeni bilinmeyen hepatit (karaciğer iltihabı) vakası saptandı.

Vaka semptomlarının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu ay açıkladığı "hepatit virüsü" tanımlamasına uyduğu belirtildi.

Yaşı, adresi ve cinsiyeti bildirilmeyen hastanın karantinaya alındığı kaydedildi.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanı Goto Şigeyuki, ülke genelinde çocuklar arasında vaka artışının kaydedilmediğini söyledi.

"Tek tip semptomlar" bulunmadığı için halka yönelik "spesifik uyarılar" yapamadıklarını belirten Goto, dünya genelindeki benzer vakaları inceleyeceklerini dile getirdi.

Kamu yayıncısı NHK, vakanın, Japonya genelinde ilk olduğunu açıkladı.

Gizemli hepatit vakaları

DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada vakaların 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169'a yükseldiği belirtilmişti.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.

Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme taşıdı.

Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

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Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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