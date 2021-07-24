Japonya'da 1 yıllık ertelemenin ardından olimpiyat heyecanı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları 1 yıllık bekleyişin ardından resmen başlarken, dev organizasyonun açılış seremonisi pandemi nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirildi.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen ve yerel ve uluslararası kamuoyunda eleştiri oklarının hedefi olan Tokyo Olimpiyatları için geri sayım sona erdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Japonya hükümetinin güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğini yinelediği Tokyo Oyunları, dün Türkiye saati ile 14.00'da başlayan açılış seremonisi ile resmen kapılarını açtı. Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD First Lady'si Jill Biden'ın da aralarında bulunduğu 900 civarında konuğun canlı olarak izleyebildiği seremoniye etkinliğin onursal ev sahibi olarak Japonya İmparatoru Naruhito da katıldı. Protokol konuklarının sayısının salgın tedbirleri nedeniyle kısıtlı tutulduğu Yeni Ulusal Stadyum'daki törende İmparatoriçe Masako ise bulunmadı.

Covid-19 nedeniyle sınırlı temsil

Yaklaşık 2 saat süren ve büyük bir görsel şölene ev sahipliği yapan törene Covid-19 önlemleri nedeniyle bu yıl takımlar temsili olarak sınırlı sayıda sporcu ile katılım gösterdi. Seremonide ilk geçişi oyunların ilk ev sahibi olarak Yunanistan yaparken, 207 milli ekibin dünyayı selamladığı törende sahaya son çıkan takım ev sahibi Japonya oldu. Milli takımlar sahaya Japon alfabesine göre sıralanan ülke isimlerine göre çıkarken, seremonide Türk Bayrağı'nı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın daha önce açıkladığı üzere milli yüzücüler Merve Tuncel ve Berke Saka birlikte taşıdı.

Sanat şöleni

Sporcuların geçit töreni sonrasında John Legend ve Keith Urban gibi farklı kıtaları temsil eden müzisyenlerin dünyaca ünlü sanatçı John Lennon ve Yoko Ono'nun "Imagine" şarkısını söylediği anlar stadyumda gösterilirken, bin 824 insansız hava aracı kullanılarak stadyum üzerinde bir ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Barış ve dayanışma mesajı

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto açılış töreninde yaptığı konuşmada Covid-19 pandemisine değinerek tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına teşekkür etti. IOC Başkanı Thomas Bach ise "Bir umut" olarak nitelediği açılış anında oyunların sporun birleştirici gücü olduğunun altını çizdi. Olimpiyatlarla gelen birlik ve beraberlik hissinin pandeminin neden olduğu karanlık tünelin sonundaki ışık olduğunu belirten Bach, "Olimpiyat meşalesi bu ışığın daha da parlamasını sağlıyor. Bu bir dayanışma, barış ve dayanıklılık mesajı. Bu, hepimize birlikte daha başka yolculuklar için umut veriyor. Hepimizin hayal ettiğinden çok farklı ancak bu anın tadını çıkaralım. Çünkü sonunda hep birlikte buradayız" ifadelerini kullandı. Bach'ın konuşmasının ardından Japonya İmparatoru Naruhito Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılışını resmen ilan etti. Olimpiyat meşalesi ise dünyaca ünlü Japon tenisçi Naomi Osaka tarafından yakıldı.

İlklerin olimpiyatı

32. Yaz Olimpiyat Oyunları tarihte ilk kez seyircisiz olarak gerçekleştirilmek üzere açılış yaparken, bu sene bir ilk olarak kadın ve erkek sporcular ülke bayraklarını birlikte taşıdı. Sporcuların 4 branşta ilk kez madalya mücadelesi vereceği 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın bu yıl tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü müsabakalarına ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Protestolar ve coşku bir arada

Seyircisiz gerçekleşen seremoniye rağmen birçok olimpiyat destekçisi erken saatler itibariyle Tokyo'daki Yeni Ulusal Stadyum önünde toplanırken, stat çevresi ve şehrin farklı bölgeleri olimpiyat karşıtı gösterilere ev sahipliği yaptı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı stat girişine Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçleri konuşlandırıldı.

OHAL altında olimpiyat

Japonya'da hükümet Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine bu ay başında sürpriz bir karara imza atmış, olimpiyatlar süresince Tokyo'da geçerli olmak üzere OHAL ilan edildiği açıklanmıştı. Uygulamanın 12 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında yürürlükte kalacağı ve başkentte insan trafiğini azaltmayı hedeflediği kaydedilmişti.

Tepki çekmişti

Ülkede etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle toplumun farklı kesimlerinden dev organizasyonun iptal edilmesi çağrıları yapılırken, sağlık meslek örgütleri seyircisiz gerçekleşse dahi olimpiyatların dünyanın dört bir tarafından binlerce sporcu, antrenör, yetkili ve gazeteciyi ülkeye çekeceği için Japonya'daki enfeksiyon riskini artırabileceği uyarısında bulunmuştu. Uzmanlar ayrıca farklı ülkelerden Japonya'ya taşınma ihtimali olan virüs varyantlarının aşıya dirençli türlerin oluşumuna yol açarak vaka patlamasına neden olabileceğini belirtmişti.

Salgın gölgesinde olimpiyat

Tepkilerin ardından deniz aşırı izleyicilere kapılarını uzun süre önce kapatan oyunların Tokyo ayağının tamamen kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmesine karar verilirken, başkent çevresindeki Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinde müsabakalara yerel seyirci kabul edilmeyeceği açıklanmıştı. Tokyo Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, Fukushima ve Shizuoka eyaletlerindeki müsabakalara ise sahanın seyirci kapasitesinin yüzde 50'sini aşmayacak şekilde sınırlı sayıda izleyicinin alınacağını ifade etmişti. Oyunların Ibaraki eyaletindeki ayağına ise yalnızca bilet tahsis edilen okul çocuklarının kabul edileceğini açıklanmıştı. Buna rağmen, Tokyo ve çevresindeki eyaletlere yönelik seyirci yasağının olimpiyatların neredeyse tamamen kapalı kapılar ardında gerçekleşmesine neden olacağı yorumları yapılmıştı.

Salgın etkisini sürdürüyor

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 863 bin 855'e ulaşmış, ölü sayısı da 15 bin 129'a yükselmişti. Olimpiyat organizatörlerinden yapılan açıklamada, şimdiye dek oyunlarla ilişkili 106 vakanın doğrulandığı bildirilmişti. - TOKYO