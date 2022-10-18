Eski Japon militarizminin sembolü olarak görülen tapınağa, devlet yetkililerin resmi ziyaret ve bağışları, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore 'den sert tepkiler çekebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Japonya'da 100'e yakın milletvekilinden, tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na ziyaret - Son Dakika

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