Japonya'da 100. İmparatorluk Kupası'nın sahibi Kawasaki Frontale
01.01.2021 11:21
Japonya'da 100. İmparatorluk Kupası'nı (Tennouhai) Gamba Osaka'yı 1-0 yenen Kawasaki Frontale kazandı.
Japonya'da 100. İmparatorluk Kupası'nı (Tennouhai) Gamba Osaka'yı 1-0 yenen Kawasaki Frontale kazandı.
Başkent Tokyo'daki Japonya Yeni Ulusal Stadı'nda yeni yılın ilk gününde Tennouhai finalinde, Kawasaki Frontale ile Gamba Osaka karşılaştı.
Maçın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, Kawasaki Frontale ikinci yarının 55. dakikasında Mitoma Kaoru'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kawasaki Frontale, kupanın sahibi oldu.
Son Dakika Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti