Japonya'da 100'ü aşkın milletvekilinden Tokyo'daki tartışmalı tapınağa ziyaret - Son Dakika
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Japonya'da 100'ü aşkın milletvekilinden Tokyo'daki tartışmalı tapınağa ziyaret

23.04.2022 07:52
Japonya'da 100'ü aşkın milletvekilinden Tokyo'daki tartışmalı tapınağa ziyaret

Japonya'da 100'ü aşkın milletvekili, "eski Japon militarizminin sembolü görülen" Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti.

Japonya'da 100'ü aşkın milletvekili, "eski Japon militarizminin sembolü görülen" Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti.

İktidardaki Liberal Demokrat Partiden (LDP) Otsuji Hidehisa liderliğindeki 103 milletvekili, ilkbahar festivali kapsamında tapınağa uğradı.

Aynı zamanda Danışman Meclisi (Sangiin) Başkan Yardımcılığını yürüten Otsuji, tapınak ziyaretinde "dünya barışını dilediklerini" söyledi.

Grup içerisinde LDP'nin yanı sıra Anayasal Demokrat Parti (CDP) dahil muhalefet cephesinde yer alan milletvekillerinin de yer alması dikkati çekti.

Ulusal basında, devlet yetkililerinin heyet halinde ziyaretlerinin, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'den tepki çekebileceği yorumu yapıldı.

Festival kapsamında Başbakan Kişida Fumio makamı adına Şinto inancı tapınağına saksıda "kutsal Masakaki çiçeği" gönderilmişti.

Başbakan Kişida'nın Temmuz'daki olağan seçimler öncesi, tartışmalı tapınağı ziyaret etmekten kaçındığı değerlendirmesi yapılıyor.

Tokyo'nun Kudakita bölgesinde yer alan tarihi tapınak, komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülüyor.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da 100'ü aşkın milletvekilinden Tokyo'daki tartışmalı tapınağa ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da 100'ü aşkın milletvekilinden Tokyo'daki tartışmalı tapınağa ziyaret - Son Dakika
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