Japonya'da 100 yaş üstü nüfus rekor seviyeye ulaştı: Ortalama ömür kadınlarda 87

Dünyanın en uzun ömürlü insanlarına ev sahipliği yapan ülkelerden Japonya'da yaşlı nüfus rekor seviyeye ulaştı.



Ülkede 49 yıldan bu yana düzenli olarak artış gösteren 100 yaş üstü nüfus 71 bin 238 kişiye çıktı.