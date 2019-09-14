Son Dakika Haberleri: Japonya'da 100 yaş üstü nüfus rekor seviyeye ulaştı: Ortalama ömür kadınlarda 87
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Japonya'da 100 yaş üstü nüfus rekor seviyeye ulaştı: Ortalama ömür kadınlarda 87

16 dakika önce

Dünyanın en uzun ömürlü insanlarına ev sahipliği yapan Japonya'da yaşlı nüfus rekor seviyeye ulaştı. Ülkede 49 yıldan bu yana düzenli olarak artış gösteren 100 yaş üstü nüfus 71 bin 238 kişiye çıktı.

Japonya'da 100 yaş üstü nüfus rekor seviyeye ulaştı: Ortalama ömür kadınlarda 87, System.String[]

Dünyanın en uzun ömürlü insanlarına ev sahipliği yapan ülkelerden Japonya'da yaşlı nüfus rekor seviyeye ulaştı.


Ülkede 49 yıldan bu yana düzenli olarak artış gösteren 100 yaş üstü nüfus 71 bin 238 kişiye çıktı.

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Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:15 
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