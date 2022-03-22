Japonya'da 107,6 trilyon yenlik 2022 mali yılı bütçesi yasalaştı - Son Dakika

Japonya'da meclis, nisan ayında başlayıp gelecek yılın mart ayında sona erecek 2022 mali yılı kapsamında 107,6 trilyon yenlik (yaklaşık 900 milyar dolar) bütçeyi onayladı.

Danışman Meclisi (Sangiin), iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile ortağı Komeito'nun düzenlediği bütçeyi yasalaştırdı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, meclis oturumunda, "büyüme ve refah dağılımı yoluyla sürdürülebilir ekonomiyi hedefleyeceklerini" söyledi.

Bütçeyi, muhalif cephede siyaset yürüten Halk için Demokratik Parti'nin (Kokumin) desteklemesi de dikkati çekti.

Yaşlanan ülke nüfusu karşısında, bütçede 36,2 trilyon yen (yaklaşık 300 milyar dolar) sosyal güvenlik hizmetlerine tahsis edildi. Siber uzay dahil yeni sahalara yönelik yatırımların yer alacağı ulusal savunma harcamalarına 5,4 trilyon yen (yaklaşık 45 milyar dolar) ayrılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı olası müdahaleler kapsamlı harcamalara yönelik ihtiyat akçesi de 5 trilyon yen (yaklaşık 43 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Borç ödeme maliyetlerine 24,3 trilyon yen (yaklaşık 201 milyar dolar) ayıran hükümet, bütçenin finansmanı için 36,9 trilyon yen (yaklaşık 306 milyar dolar) tutarında tahvil ihraç edecek.

Öte yandan Japon hükümetinin 1 Nisan'da başlayacak 2022 mali yılında 65,2 trilyon yen (yaklaşık 540 milyar dolar) vergi hasılatı beklediği bildirildi.