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Japonya'da 11 saatlik rehine krizi - Son Dakika

Japonya'da 11 saatlik rehine krizi

28.01.2022 10:03
Japonya'da 11 saatlik rehine krizi

Japonya'da evine taziye ziyaretine gelen sağlık çalışanlarına saldıran bir kişinin, 2 sağlık çalışanını yaraladığı ve zanlının 11 saat rehin aldığı 1 doktorun ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Japonya'da evine taziye ziyaretine gelen sağlık çalışanlarına saldıran bir kişinin, 2 sağlık çalışanını yaraladığı ve zanlının 11 saat rehin aldığı 1 doktorun ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Japonya'nın Saitama eyaletinde rehine krizi yaşandı. Sağlık çalışanlarının annesini kaybettiği için evine taziyeye gelmesinin ardından 60 yaşındaki erkek zanlı, 2 sağlık çalışanına saldırdı, 1 doktoru rehin aldı. Zanlı, av tüfeği ile fizyoterapist olduğu öğrenilen sağlık çalışanını karnından vurarak diğer sağlık personelini ile göz yaşartıcı sprey ile yaraladı. Zanlının rehin aldığı doktorun 44 yaşında olduğu ve doktoru 11 saat rehin tuttuğu öğrenildi. Polis, eve düzenlenen operasyonun ardından zanlının tutuklandığını ve rehin alınan doktorun ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Doktorun ölüm nedeni henüz bilinmezken, göz yaşartıcı sprey ile saldırıya uğrayan sağlık çalışanının durumunun iyi olduğu ancak silahla yaralanan fizyoterapistin dururumun ciddi olduğu belirtildi.

Bölgedeki okullar tatil edildi

Rehine krizinin yaşandığı evin çevresinde yaşayan sakinler güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, bölgedeki ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca polis saldırganın eylemi neden gerçekleştirdiğini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı. - TOKYO

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Av Tüfeği, Saitama, Japonya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da 11 saatlik rehine krizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da 11 saatlik rehine krizi - Son Dakika
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