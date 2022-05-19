Japonya'da 13 kadın "sınavda cinsiyet ayrımcılığına" karşı 8 milyon yen tazminat kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da 13 kadın "sınavda cinsiyet ayrımcılığına" karşı 8 milyon yen tazminat kazandı

19.05.2022 18:31
Japonya'da 13 kadın "sınavda cinsiyet ayrımcılığına" karşı 8 milyon yen tazminat kazandı

Japonya'da mahkeme, sınavda erkek adaylar lehine ayrımcılık yapan üniversitenin, 13 kadın adaya toplam 8 milyon yen (63 bin dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

Japonya'da mahkeme, sınavda erkek adaylar lehine ayrımcılık yapan üniversitenin, 13 kadın adaya toplam 8 milyon yen (63 bin dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

Tokyo Bölge Mahkemesinde, 2011-18 yıllarında Juntendo Üniversitesinin tıp fakültesi giriş sınavlarında "kadın adaylar aleyhine ayrımcılık" iddialarının görüldüğü davada karar duruşması yapıldı.

Hakim Heyeti Başkanı Kamoto Makiko, duyurduğu mahkeme kararında, üniversitenin söz konusu yıllarda kadın adaylara yönelik tutumunun "mantık dışı ve ayrımcı" olduğunu bildirdi.

Üniversitelerin, "cinsiyet ayrımcılığını" kanunen yasaklayan Japonya Anayasasının 14. Maddesi'ne uyması gerektiğini anımsatan Kamoto, tutumu "yasa dışı" olarak niteledi.

Kamoto, "kabul kriterini gizleyerek adayları sınava dahil etmenin, adayların hangi üniversiteyi tercih edeceğine dair özgürlüğünü ihlal edeceğini" sözlerine ekledi.

Mahkeme kararında, "kadın adayların duygusal endişe yaşadıkları" kaydedilerek, üniversitenin 13 kadın adaya toplamda 8 milyon yen (63 bin dolar) tazminat ödemesine hükmedildi.

Karar kapsamında üniversite, giriş sınavı ücretleri ile ulaşım dahil diğer masraflarının tazmin edilmesi için, adayların her birine 300 bin yen (2 bin 340 dolar) daha ödeyecek.

YORUMLAR
500
Quad Liderler Zirvesi için Tokyo'da 18 bin polis konuşlandırılacak Quad Liderler Zirvesi için Tokyo'da 18 bin polis konuşlandırılacak Japonya'dan Ukrayna'ya 300 milyon dolar kredi kararı Japonya'dan Ukrayna'ya 300 milyon dolar kredi kararı
Kaynak: AA

Mahkeme, Japonya, Tokyo, dolar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da 13 kadın 'sınavda cinsiyet ayrımcılığına' karşı 8 milyon yen tazminat kazandı - Son Dakika


Son Dakika
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 18:38:34. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'da 13 kadın "sınavda cinsiyet ayrımcılığına" karşı 8 milyon yen tazminat kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement