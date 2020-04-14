Japonya'da 13 kişi daha korona virüsüne yenik düştü - Son Dakika

Japonya'da 13 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 171'e yükseldi. Vaka sayısı ise 8 bin 879'a ulaştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen korona virüsü salgını Japonya'da 13 kişinin daha hayatına mal oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişmeler ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 171'e yükseldi. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcuları arasından yaşamını yitiren 12 kişi haricinde, Japonya genelinde 159 kişi korona virüsüne yenik düştü.

476 yeni vaka

Bugün 161'i başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 476 yeni enfeksiyon, Japonya'daki toplam vaka sayısını 8 bin 879'a taşıdı. İki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 8 bin 167 kişi korona virüsüne yakalandı. - TOKYO