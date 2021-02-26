Japonya'da 13 Şubat'taki depremde Fukuşima Dai-içi'de radyoaktif suyu koruyan 53 tank yerinden oynadı - Son Dakika

Japonya'da 13 Şubat'taki depremde Fukuşima Dai-içi'de radyoaktif suyu koruyan 53 tank yerinden oynadı

26.02.2021 07:27
Japonya'da 13 Şubat'taki depremde Fukuşima Dai-içi'de radyoaktif suyu koruyan 53 tank yerinden oynadı, System.String[]

Japonya'nın kuzeydoğusunda 13 Şubat'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde, Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde radyoaktif özellik taşıyan kirli suyu muhafaza eden tankların 53'ünün yerinden oynadığı bildirildi.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 13 Şubat'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde, Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde radyoaktif özellik taşıyan kirli suyu muhafaza eden tankların 53'ünün yerinden oynadığı bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre santral işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO) 13 Şubat'ta şiddetli sarsıntı sonrası, Fukuşima eyaletindeki tesislerinde radyoaktif özellik taşıyan kirli suyu muhafaza eden 1074 tankı denetledi.

Denetleme sonrası Fukuşima Dai-içi bünyesinde kirli suyun bekletildiği 53 muhafaza tankının, deprem esnasında bulundukları yerlerden 3 ila 19 santimetre arasında yer değiştirdiği tespit edildi.

Tankları birbirine bağlayan boru tesisatının 5 noktasında oynama tespit edildiğini kaydeden TEPCO, herhangi bir sızma, çatlama gibi anormallikler yaşanmadığını bildirdi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Fukuşima eyaleti açıklarında 13 Şubat yerel saatle 23.07'de 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedilen depremde 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), depremde ülkenin kuzeydoğusundaki 10 eyalette 185 kişinin yaralandığını ve 3 bin 112 yapıda hasar tespit edildiğini açıklamıştı.

Fukuşima, Nükleer, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da 13 Şubat'taki depremde Fukuşima Dai-içi'de radyoaktif suyu koruyan 53 tank yerinden oynadı - Son Dakika


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