Üye Girişi
Japonya'da 139 çift ayakkabı çalan hırsızın savunması şoke etti - Son Dakika

Japonya'da 139 çift ayakkabı çalan hırsızın savunması şoke etti

26.06.2021 10:15
Japonya'da 139 çift ayakkabı çalan hırsızın savunması şoke etti, System.String[]

Japonya'da 139 çift kadın ayakkabısı çalan hırsızın savunması şoke etti.

Japonya'da 139 çift kadın ayakkabısı çalan hırsızın savunması şoke etti. İfadesinde çocukluğundan bu yana kadın ayakkabılarına ilgi duyduğunu belirten şahsın 2014 yılında aynı suçtan tutuklandığında, "Ayakkabıların kokusunu seviyorum" dediği ortaya çıktı.

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Niigata eyaletinde 139 çift kadın ayakkabısı çalan hırsız yakayı ele verdi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre özel bir şirket çalışanı olan 47 yaşındaki Tsunehito Isobe, 2 Mart'ta Murakami şehrindeki bir ofise izinsiz girerek 500 yen (yaklaşık 40 lira) değerinde bir çift sandalet çaldı. Hırsızlık olayının ardından tedbir almak isteyen ofisin yetkilileri ise çalıştıkları binaya güvenlik kameraları kurdu. Geçtiğimiz 19 Mayıs'ta aynı ofise izinsiz şekilde tekrar giren hırsız, bu kez varlığından haberdar olmadığı güvenlik kameralarına yakalandı.

Çoğu hemşire ayakkabısı

Niigata polisi, Isobe'nin evinde yaptığı aramada model araba ve ayakkabı kutuları içine saklanmış 139 çift kadın ayakkabısı ele geçirdi. Ayakkabıların 77 çiftini hemşirelerin kullandığı sandaletlerin oluşturduğu açıklandı. Şahsın ikametinde ayrıca yakasında isim yazan bir hemşire üniforması ile iki çift kadın çorabı bulundu.

Polis kurbanları arıyor

Söz konusu olayı kamuoyuna 24 Haziran'da duyuran Niigata polisi, şahsın evinde ele geçirilen ayakkabıları sergilerken, ayakkabıların çoğunun çalıntı olmasına rağmen hırsızlık ihbarı yapılmadığını belirtti. Güvenlik güçleri, paylaşılan görselde kendi ayakkabılarını gören kurbanları soruşturma konusunda iş birliği yapmaya çağırdı. 47 yaşındaki İsobe'nin polise verdiği ifade ise herkesi şaşırttı. "Çocukluğumdan beri kadınların giydiği ayakkabılara ilgi duyuyorum" dediği öğrenilen şüpheli, ayakkabıların yarısını çaldığını, yarısını ise internetten ya da ikinci el eşya satıcılarından aldığını söyledi. İsobe, benzer hırsızlıkları birkaç yıldır yaptığını da itiraf etti.

İsobe'nin aynı suçtan 2014 yılında bir kez daha tutuklandığı öğrenildi. Niigata eyaletindeki eczane, hastane ve bakım evlerinden ayakkabı çaldığı kaydedilen şahsın evinde 244 çift kadın ayakkabısı ele geçirildiği açıklandı. - TOKYO

Japonya'da 139 çift ayakkabı çalan hırsızın savunması şoke etti
Japonya'da 139 çift ayakkabı çalan hırsızın savunması şoke etti

Hırsızlık, Japonya, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da 139 çift ayakkabı çalan hırsızın savunması şoke etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Azimli hırsız fare deliğinden girip minibüsü soydu! O anlar kameralar tarafından kaydedildi 10:51 Azimli hırsız fare deliğinden girip minibüsü soydu! O anlar kameralar tarafından kaydedildi Direksiyonun başına geçen Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'ı geziye çıkardı 10:42 Direksiyonun başına geçen Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'ı geziye çıkardı Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak 10:31 Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi 10:15 Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Fenerbahçe ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif 09:57 Fenerbahçe ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdü: Konuşmak zorunda değilim 09:36 Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdü: Konuşmak zorunda değilim
Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı 09:31 Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak 21:14 Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak

Son Dakika Haberleri
10:54 Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık
10:51 Azimli hırsız fare deliğinden girip minibüsü soydu! O anlar kameralar tarafından kaydedildi
10:47 Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler
10:32 İntihar girişimi vatandaş ve polisin el birliğiyle engellendi
10:30 Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak
10:26 Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu
10:23 Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS başladı
10:14 Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi
09:56 Fenerbahçe ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'na Milli Takım'dan sürpriz teklif
09:34 EURO 2020 heyecanı bugün kaldığı yerden devam ediyor
Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık         
10:55
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler         
10:48
İntihar girişimi vatandaş ve polisin el birliğiyle engellendi İntihar girişimi vatandaş ve polisin el birliğiyle engellendi         
10:32
Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu         
10:27
Müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuşan Bakan Ersoy: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek Müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuşan Bakan Ersoy: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek         
10:00
Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar gece sokakta kaldı Elazığ'ın Kuşbayırı köyündeki deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı! Vatandaşlar gece sokakta kaldı         
09:54
Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık         
09:34
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su         
21:00
Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı         
20:05
İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan skandal görüntüler! Üç yaşındaki çocuğuna içki içirdi İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan skandal görüntüler! Üç yaşındaki çocuğuna içki içirdi         
18:19
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak         
16:17
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü         
13:35
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 11:01:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da 139 çift ayakkabı çalan hırsızın savunması şoke etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement