Japonya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Büyükelçilikteki anma töreninde konuşan Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, FETÖ gibi yapılanmaların bulundukları her ülke için tehdit olduğunu söyledi.

Demokrasi düşmanlarına hiçbir yerde alan bırakılmaması gerektiğini kaydeden Güngen, "15 Temmuz sorumlularının adalet önünde hesap vermeleri sağlanmış, sağlanmaya da devam edilecek. FETÖ ile mücadele devam edecek çünkü bu, bir demokrasi mücadelesidir." dedi.

Anma etkinlikleri kapsamında Tokyo Camisi Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde "The Network" belgeselinin Japonca altyazılı gösterimi yapıldı.

15 Temmuz şehitleri anısına Tokyo Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.