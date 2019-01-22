Son Dakika Haberleri: Japonya'da 160 Kilo Altın Çalan Hırsızların Cezası Belli Oldu

Japonya'da 160 Kilo Altın Çalan Hırsızların Cezası Belli Oldu

1 saat önce

Japonya'da polis kılığına girerek yaklaşık 35 milyon lira değerindeki 160 kilogram külçe altını çalan 3 hırsız, 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Japonya'da 160 Kilo Altın Çalan Hırsızların Cezası Belli Oldu, System.String[]
Japonya'da polis kılığına girerek yaklaşık 35 milyon lira değerindeki 160 kilogram külçe altını çalan 3 hırsız, 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

2016 yılında Japonya'nın güneyindeki Fukuoka şehrinde polis kılığına girerek 750 milyon yen (yaklaşık 35 milyon lira) değerindeki 160 kilogram külçe altını çalan 3 kişi, Fukuoka'daki bölge mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Sahte polis kılığında, külçe altın taşıyan bir grubu durduran, ardından 160 kilogram ağırlığındaki altını "polis karakolunda denetleme" bahanesiyle çalıp kayıplara karışan hırsızlar hapis cezasına çarptırıldı. Fukuoka Bölge Mahkemesi, Tomonori Shiraishi (36) için 7 yıl, Takahiro Shirane (28) ve Takumi Uchida (26) için ise 5.5'ar yıl hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıkların polis memuru kılığına girdiklerini ve araba ile kaçtıklarını göz önüne alarak, soygunun önceden planlandığı sonucuna vardı. Yargıç Koji Hiratsuka suçu, "Planlı ve sistematik olarak işlenmiş, büyük maddi zarara yol açan kötü bir suç" olarak niteledi. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:37 Kaynak: İHA

Polis, Japonya, 3. Sayfa
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