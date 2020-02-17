Japonya'da 19 engelliyi katleden sanığa idam cezası istendi - Son Dakika
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Japonya'da 19 engelliyi katleden sanığa idam cezası istendi

7 saat önce

Japonya'da engellilere hizmet veren bakımevinde 19 kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık için savcılar idam cezası istedi.

Japonya'da 19 engelliyi katleden sanığa idam cezası istendi, System.String[]

Japonya'da engellilere hizmet veren bakımevinde 19 kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık için savcılar idam cezası istedi.


Japonya'da 2016 yılında başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Sagamihara kentinde engellilere hizmet veren bakımevine bıçakla saldırarak 19 kişiyi öldüren ve en az 25 kişiyi de yaralayan Satoshi Uematsu için ölüm cezası talep edildi. Bugün Yokohama'da görülen duruşmada saldırganın cezai sorumluluğunun bulunduğunu vurgulayan savcılar, 30 yaşındaki şahsın saldırıyı gerçekleştirdiği esnada uyuşturucu madde kullanımına bağlı zihinsel bozukluk yaşadığı iddialarının da tutarlı olmadığını belirtti. Sanığın savunduğu "Engelli bireyler öldürülmelidir" şeklindeki düşüncenin toplumsal değerlerle de ters düştüğüne vurgu yapan savcılar, savunmasız kurbanları acımasız saldırılarla öldürdüğü gerekçesiyle şahsın ölüm cezasına çarptırılmasını istedi.


Sanık avukatlarının nihai savunmalarını Çarşamba günü mahkemeye sunacağı öğrenilirken, karar duruşmasının 16 Mart'ta yapılması bekleniyor.


Eylemini savunmuştu


Sanık Uematsu, daha önceki duruşmada eylemini savunarak, "Saldırının, yapabileceğim en anlamlı şey olacağını düşündüm. Ciddi zihinsel engeli bulunanların bakımını sürdürmek yanlış. Eylemimin topluma faydalı olacağını düşündüm" şeklinde konuşmuştu. - TOKYO

Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:57 Kaynak: İHA
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