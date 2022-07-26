Japonya'da 2008'de 7 kişiyi öldüren mahkum idam edildi - Son Dakika
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Japonya'da 2008'de 7 kişiyi öldüren mahkum idam edildi

26.07.2022 10:10
Japonya'da 2008'de 7 kişiyi öldüren mahkum idam edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 2008'de 7 kişinin ölümüne neden olan Tomohiro Kato'nun infaz edildiği bildirildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, 2008'de 7 kişinin ölümüne neden olan Tomohiro Kato'nun infaz edildiği bildirildi.

Japonya Adalet Bakanı Furukawa Yoşihisa, gazetecilere yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki Tomohiro'nun bugün erken saatlerde Tokyo Gözaltı Merkezi'nde idam edildiğini kaydetti.

Furukawa, ülkede 61'i yeniden yargılanmak üzere, ölüm cezasına çarptırılan 107 kişinin bulunduğunu belirtti.

Tomohiro, 2008'de Akihabara'da toplu katliam yapmıştı

Tomohiro, Tokyo'da elektroniğin ana vatanı olarak bilinen Akihabara bölgesinde kiraladığı bir araçla kalabalığın arasına dalarak yayalara çarpmış ve 4 kişiyi bıçaklamıştı.

7 kişinin ölümüne neden olan Tomohiro, 2011'de Tokyo Bölge Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Tomohiro, 2015'te temyiz başvurusunda bulunmuş ancak talebi reddedilmişti.

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Kaynak: AA

Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da 2008'de 7 kişiyi öldüren mahkum idam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da 2008'de 7 kişiyi öldüren mahkum idam edildi - Son Dakika
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