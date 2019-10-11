Japonya'da 2011'deki tsunamide ölen 23 öğrencinin ailesine tazminat

Japonya Yüksek Mahkemesi, 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunamide hayatını kaybeden 23 öğrencinin ailesine tazminat ödenmesi yönündeki kararı onadı.

Kyodo ajansının haberine göre, ülkede, 23 öğrencinin ailesinin, çocuklarının 2011'deki felakette zamanında tahliye edilmediği ve okulun gerekli önlemleri almadığı için hayatını kaybettiği gerekçesiyle bölge ve yerel yönetimlerinin ortak tazminat ödemesi talebiyle açtığı dava sonuçlandı.

Mahkeme, üst mahkemenin, davacılara toplamda yaklaşık 1,44 milyar yen (yaklaşık 78 milyon TL) tazminat ödenmesi yönündeki kararını onayladı.

Yüksek Mahkemenin davayı sonuca bağlayan kararında, Miyagi bölgesi ve Işinomaki şehri yönetiminin o dönemde acil durum planı olması halinde, Okawa İlköğretim Okulu öğrencilerinin ölümünün önüne geçilebileceği belirtildi.

Mahkeme, ilk kez büyük depremden önce alınan afet önleme tedbirlerinin yetersizliği nedeniyle tazminat talep eden bir kararı kesinleştirdi.

Sendai Bölge Mahkemesi, 2016'da bölge ve yerel yönetimin afet sırasındaki ihmali nedeniyle tazminat ödemesine hükmetmiş, karar 2018'de Sendai Yüksek Mahkemesince onanmıştı.

Yüksek Mahkeme, bölge ve yerel yönetimin temyiz başvurusunu reddetmişti.

Devlete ait Okawa İlköğretim Okulu'nda toplam 74 öğrenci, 10 öğretmen ve yetkililer tsunamide geç kalınan tahliye sırasında yaşamını yitirmişti.

Japonya'da kaydedilen en büyük deprem

Japonya, 11 Mart 2011'de Oşika Yarımadası'nın 70 kilometre açığında, denizin 30 kilometre derinliğinde meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı.

Beş dakikadan uzun süren deprem, yer sarsıntılarının kaydedilmeye başladığı 1900 yılından bu yana Japonya'da meydana gelen en büyük ve dünyada oluşan en büyük dördüncü sarsıntı olarak tarihe geçmişti.

Depremin ardından Büyük Okyanusu'nda 40 metre yüksekliğinde tsunami oluşmuş ve dev dalgalar 10 kilometre kadar içeri girerek yıkıma neden olmuştu.

Deprem, Japonya'nın en büyük adalarından Honşu'nun 2,4 metre doğuya kaymasına yol açmıştı.

Yılda binden fazla yer sarsıntısının kaydedildiği ve gerekli tüm önlemlerin alındığı Japonya'daki asıl yıkım 9 büyüklüğündeki depremden değil, sonrasında oluşan tsunamiden kaynaklanmıştı.

Faciada 18 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, 6 bin kişi yaralanmıştı. Kayıp 3 bin kişinin cesedi dahi bulunamamıştı. Japonya'nın kuzeydoğusunda 4,4 milyon hane günlerce elektriksiz kalmış, 1,5 milyon haneye de su verilememişti.