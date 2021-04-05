Japonya'da 2021 kıyı balina avcılığı sezonu açıldı

Hokkaido'dan da bir geminin, haziran ayında avcı gemi takımına dahil olacağı kaydedildi

Bu kapsamda Miyagi eyaletinin İşinomaki kenti ile Aomori eyaletinin Haçinohe kentinden toplam 4 balina avcısı gemi denize açıldı.

Balıkçılık Ajansı, yeni sezonda kuzeydoğudaki Sanriku sahilleri ile Hokkaido açıklarında, Ekim 2021'e kadar 120 minke balinasının avlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

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