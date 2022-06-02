Japonya'da 2022'de 10 binden fazla gıda ürününün zamlanması bekleniyor - Son Dakika
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Japonya'da 2022'de 10 binden fazla gıda ürününün zamlanması bekleniyor

02.06.2022 09:18
Japonya'da 2022'de 10 binden fazla gıda ürününün zamlanması bekleniyor

Japonya'da 2022 yılında 10 binden fazla gıda ürününün fiyatının ortalama yüzde 13 zamlanacağı bildirildi.

Japonya'da 2022 yılında 10 binden fazla gıda ürününün fiyatının ortalama yüzde 13 zamlanacağı bildirildi.

Japon yeninin (JPY) hızlı değer kaybı ile yükselen malzeme maliyetleri sonucu ülke içi gıda fiyatlarında artışlar bekleniyor.

Kredi araştırma firması Teikoku Databank (TDB) başlıca 105 gıda imalatçısının 2022'de uyguladığı fiyat politikalarını araştırdı.

Buna göre hazirana kadar 6 bin 300'e yakın ürüne zam yapıldığı, yılın ikinci yarısında ise 4 bin 500 ürüne zam yapılacağı tahmin edildi.

Araştırmaya göre fiyatlar, 2022 sonunda alkollü dahil içeceklerde ortalama yüzde 15, işlenmiş gıdalarda ortalama yüzde 14 artmış olacak.

Şekerlemelerde ortalama yüzde 12, çeşnilerde ortalamada yüzde 11 ve unlu mamüllerde ortalama yüzde 9 zam yapılması bekleniyor.

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığının (MAFF) ülke içinde satışa sunduğu ithal buğday fiyatı, nisandan bu yana yüzde 17,3 zamlandı.

Rusya- Ukrayna krizi ile yeni tip koronavirüs salgını etkileri sonucu buğday ve ham petrolde yaşanan fiyat artışlarının Japon firmalarını zamlara yönlendirdiği belirtiliyor.

Yendeki değer kaybının, ithalat fiyatlarını üretici aleyhine artırması ve imalat maliyetlerini yükseltmesinin ise finansal zorluğu artırabileceği bildirildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Japonya'da 2022'de 10 binden fazla gıda ürününün zamlanması bekleniyor - Son Dakika
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