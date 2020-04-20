Japonya'da 21 korona virüsü ölümü daha - Son Dakika

Japonya'da bugün 21 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 272'ye vaka sayısı 11 bin 863'e yükseldi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak nitelenen korona virüsü salgını Japonya'da etkisini artırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün ülkede 21 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 272'ye yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından hayatını kaybeden 13 kişi haricinde, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 259 kişinin korona virüsüne yenik düştüğü açıklandı.



Vaka sayısında artış sürüyor



Bugün 102'si başkent Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 344 yeni enfeksiyon, Japonya'daki toplam vaka sayısını 11 bin 863'e taşıdı. Karantina gemisinin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 11 bin 151 kişi korona virüsüne yakalandı.



İyileşenlerin sayısı bin 800'ü aştı



Öte yandan, ülke genelinde 235 korona virüsü hastasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilirken, şimdiye dek iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edilen hasta sayısının da bin 884'e yükseldiği kaydedildi. - TOKYO