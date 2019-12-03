Son Dakika Haberleri: Japonya'da 24 bin kez müşteri hizmetlerini arayan 71 yaşındaki kişi gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Japonya'da 24 bin kez müşteri hizmetlerini arayan 71 yaşındaki kişi gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

Japonya'da 24 bin kez müşteri hizmetlerini arayan 71 yaşındaki kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Japonya'da bir emekli iki yılda bir GSM şirketini müşteri hizmetleri yaklaşık 24 bin kez aradığı gerekçesiyle gözaltına alındı

Japonya'da 24 bin kez müşteri hizmetlerini arayan 71 yaşındaki kişi gözaltına alındı, System.String[]

Japonya'da bir emekli iki yılda bir GSM şirketinin müşteri hizmetleri yaklaşık 24 bin kez aradığı gerekçesiyle gözaltına alındı.


71 yaşındaki adam, geçen hafta KDDI operatör şirketinin müşteri hizmetleri merkezine 400'den fazla çağrı yaptıktan sonra Tokyo polisi tarafından gözaltına alındı. Polis sözcüsü, şüphelinin "ticari faaliyeti engelleme" suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

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Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:27 
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