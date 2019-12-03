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Japonya'da 24 bin kez müşteri hizmetlerini arayan 71 yaşındaki kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Japonya'da bir emekli iki yılda bir GSM şirketini müşteri hizmetleri yaklaşık 24 bin kez aradığı gerekçesiyle gözaltına alındı
Japonya'da bir emekli iki yılda bir GSM şirketinin müşteri hizmetleri yaklaşık 24 bin kez aradığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
71 yaşındaki adam, geçen hafta KDDI operatör şirketinin müşteri hizmetleri merkezine 400'den fazla çağrı yaptıktan sonra Tokyo polisi tarafından gözaltına alındı. Polis sözcüsü, şüphelinin "ticari faaliyeti engelleme" suçundan gözaltına alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:27
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