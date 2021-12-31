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Japonya'da 25 kişinin öldüğü klinik yangınının faili hayatını kaybetti - Son Dakika

Japonya'da 25 kişinin öldüğü klinik yangınının faili hayatını kaybetti

31.12.2021 09:33
Japonya'da 25 kişinin öldüğü klinik yangınının faili hayatını kaybetti

Japonya'da 25 kişinin hayatını kaybettiği klinik yangının faili hastanede hayatını kaybetti.

Japonya'da 25 kişinin hayatını kaybettiği klinik yangının faili hastanede hayatını kaybetti.

Japonya'nın Osaka eyaletinde hizmet veren bir klinikte çıkan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği yangının faili, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 17 Aralık'tan bu yana durumu ağır olan 61 yaşındaki Morio Tanimoto'nun ölümü, Osaka polisi tarafından doğrulandı. Kamera kayıtları ve olay yeri inceleme raporlarına göre daha önce hasta olarak gittiği psikiyatri kliniğini benzin dökerek ateşe verdiği belirlenen Tanimoto'nun, polis tarafından sorgulanamadan hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ağır yaralı olarak kurtulmuştu

Japonya'nın Osaka eyaletindeki Sonezaki Shinchi bölgesinde bulunan 8 katlı binanın 4. katında bulunan bir klinik 17 Aralık'ta saat 10.20 sularında alevlere teslim olmuş, nedeni ise tespit edilememişti. Çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin ise yaralı olarak kurtarılabildiği açıklanmıştı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatmış, tanıkların ifadeleri doğrultusunda da Tanimoto isimli şahsın, yangın öncesinde yüklü miktarda benzin satın aldığı ve kliniği ateşe vermek için de içinde benzin bidonu bulunan bir çantadan faydalandığını belirlemişti. - TOKYO

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Japonya, Aralık, Benzin, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da 25 kişinin öldüğü klinik yangınının faili hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da 25 kişinin öldüğü klinik yangınının faili hayatını kaybetti - Son Dakika
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