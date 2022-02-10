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Japonya'da 250'den fazla sumo güreşçisi ve spor yetkilisi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Japonya'da 250'den fazla sumo güreşçisi ve spor yetkilisi Kovid-19'a yakalandı

10.02.2022 14:00
Japonya'da 250'den fazla sumo güreşçisi ve spor yetkilisi Kovid-19'a yakalandı

Japonya'da 250'den fazla sumo güreşçisi ve spor yetkilisinin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Japonya'da 250'den fazla sumo güreşçisi ve spor yetkilisinin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Japonya Sumo Federasyonu (NSK), bünyesindeki sporcu ve yetkililerine uyguladığı PCR testlerinin sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, geçen ay düzenlenen Ocak Turnuvası'ndan bu yana 252 profesyonel güreşçi ve yetkili Kovid-19'a yakalandı.

Virüse yakalananlar arasında, profesyonel sumonun en üst düzeyde temsil noktası Makuuçi ve Juryo liglerinden başpehlivanların da yer aldığı kaydedildi.

Federasyon, mart ayında güneydeki Osaka kentinde düzenlenecek turnuva kapsamında Kovid-19 önlemlerinin artırılacağını bildirdi.

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PCR Testi, Japonya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da 250'den fazla sumo güreşçisi ve spor yetkilisi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da 250'den fazla sumo güreşçisi ve spor yetkilisi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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