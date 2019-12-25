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Japonya'da 27 bin 500 dolar rüşvet aldığından şüphelenilen milletvekili tutuklandı
6 saat önce
Japonya'da iktidar partisi milletvekili Tsukasa Akimoto ülkede kumarhane açmak isteyen bir şirketten rüşvet aldığı şüphesiyle tutuklandı
Japonya'da iktidar partisi milletvekili Tsukasa Akimoto, ülkede kumarhane açmak isteyen bir şirketten rüşvet aldığı şüphesiyle tutuklandı.
Bu durum kamuoyunun karşı çıkmasına rağmen kumarhanelerin 2020'li yılların başında da faaliyetlerini sürdürmesini isteyen Shinzo Abe hükümetinin işini daha da zorlaştıracak gibi görünüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:55
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