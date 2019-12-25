Japonya'da 27 bin 500 dolar rüşvet aldığından şüphelenilen milletvekili tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Japonya'da 27 bin 500 dolar rüşvet aldığından şüphelenilen milletvekili tutuklandı - Son Dakika Dünya

Japonya'da 27 bin 500 dolar rüşvet aldığından şüphelenilen milletvekili tutuklandı

6 saat önce

Japonya'da iktidar partisi milletvekili Tsukasa Akimoto ülkede kumarhane açmak isteyen bir şirketten rüşvet aldığı şüphesiyle tutuklandı

Japonya'da 27 bin 500 dolar rüşvet aldığından şüphelenilen milletvekili tutuklandı, System.String[]

Japonya'da iktidar partisi milletvekili Tsukasa Akimoto, ülkede kumarhane açmak isteyen bir şirketten rüşvet aldığı şüphesiyle tutuklandı.


Bu durum kamuoyunun karşı çıkmasına rağmen kumarhanelerin 2020'li yılların başında da faaliyetlerini sürdürmesini isteyen Shinzo Abe hükümetinin işini daha da zorlaştıracak gibi görünüyor.

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Milletvekili, Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:55 
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