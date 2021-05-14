Japonya'da 3 eyalette daha OHAL kararı - Son Dakika

Japonya'da 3 eyalette daha OHAL kararı

14.05.2021 14:14
Japonya'da 3 eyalette daha OHAL kararı, System.String[]

Japonya'da hükümet Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin 6 eyaletinde uygulanan OHAL uygulamasının kapsamını Hokkaido, Okayama ve Hiroshima eyaletlerini de içine alacak şekilde genişletme kararı aldı.

Japonya'da hükümet Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin 6 eyaletinde uygulanan OHAL uygulamasının kapsamını Hokkaido, Okayama ve Hiroshima eyaletlerini de içine alacak şekilde genişletme kararı aldı.

Korona virüs salgını nedeniyle ülkenin Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının kapsamını geçtiğimiz hafta Aichi ve Fukuoka'yı da içine alacak şekilde genişleten Japonya'da hükümetten bugün sürpriz bir OHAL hamlesi daha geldi. OHAL'in sürdüğü 6 eyalete ek olarak, Hokkaido, Okayama ve Hiroshima'nın da pazar günü itibariyle OHAL kapsamına alınacağı açıklandı. Tokyo Olimpiyatları öncesinde enfeksiyonların artış eğilimini sürdürdüğü bir ortamda alınan kararla ilgili konuşan korona virüs ile mücadeleden sorumlu bakan Yasutoshi Nishimura, söz konusu eyaletlerin 31 Mayıs'a dek OHAL kısıtlamalarına tabi olacağını söyledi.

Sürpriz karar

Normal şartlarda Okayama ve Hiroshima'yı, Hokkaido'da halihazırda yürürlükte olan yarı OHAL kapsamına sokmayı planladığı kamuoyuna yansıyan hükümetin son kararı sürpriz olarak karşılanırken, kararın alınmasında Covid-19 konusunda hükümete danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşlerinin etkili olduğu bildirildi. Son gelişme ile birlikte ülkede OHAL uygulanan eyaletlerin sayısı dokuza yükselmiş oldu.

İkinci kez kapsamı genişletildi

Japonya'da hükümet 25 Nisan'da ülkenin salgın başından bu yana hayata geçen 3. OHAL'ini Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da yürürlüğe koymuş, 11 Mayıs'ta sona ermesi öngörülen kararın süresi 31 Mayıs'a dek uzatılarak kapsamına Aichi ve Fukuoka'da eklenmişti. OHAL kararı kapsamında restoran ve benzeri işletmelerden alkol servisini durdurmaları ve çalışma saatlerini kısıtlamaları talep edilirken, alışveriş merkezlerinden de günlük ihtiyaçların satıldığı bölümler dışında geçici olarak kepenk kapatmaları istenmişti. Şirketlere personelini evden çalışmaya teşvik etme çağrısı yapan hükümet, halka yönelik "evde kal" çağrıları da yinelemişti. Kitlesel etkinliklere katılım da geçici olarak kısıtlanmıştı.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 673 bin 777'ye yükselmiş, ölü sayısı da 11 bin 393'e ulaşmıştı. - TOKYO

Olağanüstü Hal, Koronavirüs, Hükümet, Japonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da 3 eyalette daha OHAL kararı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto etmek isteyen cemaat, cami önünde ayakkabı fırlattı İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto etmek isteyen cemaat, cami önünde ayakkabı fırlattı Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben "Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak

Son Dakika Haberleri
15:45 Netflix, Fatih Terim'in belgeselini çekeceğini duyurdu, üyelik iptali için başvuru yağdı
15:42 İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto etmek isteyen cemaat, cami önünde ayakkabı fırlattı
15:29 Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyaya İsrail mesajı verdi: Sessiz kalanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilsin
14:54 Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı
14:34 Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu!
14:25 Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu
14:22 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız
14:19 Trabzonsporlu Berat, Şenol Güneş'e gönderme yaptığı paylaşımını jet hızıyla kaldırdı
14:00 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi
Netflix, Fatih Terim'in belgeselini çekeceğini duyurdu, üyelik iptali için başvuru yağdı Netflix, Fatih Terim'in belgeselini çekeceğini duyurdu, üyelik iptali için başvuru yağdı         
15:46
Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video         
15:30
Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu! Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu!         
14:34
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız         
14:23
Kafasına poşet geçirip piknik tüpünün gazı ile intihar etti Kafasına poşet geçirip piknik tüpünün gazı ile intihar etti         
13:39
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş         
13:35
Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal hareket! Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal hareket! Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi         
11:40
ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu         
11:26
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı         
09:30
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek         
19:18
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 15:50:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da 3 eyalette daha OHAL kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement