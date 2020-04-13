Japonya'da 3 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'da 3 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Japonya'da 3 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

6 saat önce

Japonya'da 3 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 150'ye yükseldi.

Japonya'da 3 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]

Japonya'da 3 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 150'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 8 bin 123'e çıktı.


Artan korona virüsü vakaları karşısında 7 eyaletinde bir aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Japonya'da, salgının bilançosu ağırlaşıyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, dün akşamdan bu yana 3 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı 150'ye yükseldi. Daha önce 3 bin 700 yolcu ve mürettebatı ile 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı gemiden hayatını kaybeden 12 kişi dışında, Japonya genelindeki eyaletlerden 138 kişi korona virüsüne yenik düştü.


Vaka sayısı yükseliyor


Japonya genelinde tespit edilen yeni enfeksiyonlar, ülkedeki toplam vaka sayısını ise 8 bin 123'e taşıdı. Karantina gemisinin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi haricinde, ülke genelinde 7 bin 411 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı.


Başkentte 2 bini aştı


Daha önce salgında ikinci dalga endişesi nedeniyle halka evde kalma çağrısı yapılan başkent Tokyo'da vaka sayısı 2 bin 68'e ulaştı. 811 vaka ile onu Osaka takip ederken, Kanagawa'da vaka sayısı 544'e yükseldi. Chiba'da 467 kişi korona virüsüne yakalanırken, Saitama'da ise 415 vaka doğrulandı. Diğer vakalar, ülke genelindeki farklı eyaletlerden bildirildi.


125 kişinin sağlık durumu ciddi


Japonya genelinde 125 korona virüsü hastasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklanırken, iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edilenlerin sayısının da bin 353 olduğu ifade edildi. - TOKYO

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:48 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum         
16:16
F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı         
16:07
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu         
16:06
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor         
16:04
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu         
15:56
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder         
15:49
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti         
15:44
Nazik siparişiyle mutluluk kaynağı olan Burhan amca, hastaneye yatırıldı Nazik siparişiyle mutluluk kaynağı olan Burhan amca, hastaneye yatırıldı         
15:26
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi         
15:25
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim         
15:22
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti         
15:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek         
15:15
Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Listede kimler yok ki Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Listede kimler yok ki         
15:13
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı         
14:59
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi         
14:57
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor         
14:55
Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi Unai Emery'ye eski sevgilisinden çarpıcı suçlama: Bana cadı olduğumu söyledi         
14:55
Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı         
14:43
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu         
14:36
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı         
14:32
Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak         
14:26
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi         
14:21
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor         
14:04
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak         
13:54
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak         
13:40
Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin         
13:38
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız         
13:33
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi         
13:33
Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında         
13:28
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu         
13:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 16:33:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya'da 3 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]