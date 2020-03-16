Japonya'da 3 kişi daha Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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Japonya'da 3 kişi daha Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

6 saat önce

Japonya'da 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki Korona virüsü kaynaklı ölüm vakalarının sayısının 34'e yükseldiği belirtildi.

Japonya'da 3 kişi daha Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]

Japonya'da 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki Korona virüsü kaynaklı ölüm vakalarının sayısının 34'e yükseldiği belirtildi.


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen ve tüm dünyada paniğe neden olan öldürücü Korona virüsü Japonya'da yine can aldı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısının 34'e çıktığı duyuruldu. Ölüm vakalarının 7'sini daha önce karantina altına alınan geminin yolcularının oluşturduğu ifade edilirken, gemi dışında ülkenin farklı eyaletlerinde de 27 can kaybı yaşandığı ifade edildi.


Vaka sayısı tırmanıyor


Karantina gemisi yolcuları arasından korona virüsüne yakalanan 712 kişi dışında, Japonya'da görülen vaka sayısı da 819'a yükseldi. Son vakalar, hükümetin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişi de dahil olmak üzere ülkedeki toplam vaka sayısını bin 545'e taşıdı. - TOKYO

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:36 Kaynak: İHA
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