Japonya'da 3 kişide daha Korona Virüsü'ne rastlandı - Son Dakika
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Japonya'da 3 kişide daha Korona Virüsü'ne rastlandı

7 saat önce

Japonya'da 3 kişide daha Korona virüsüne rastlanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 523'e yükseldi.

Japonya'da 3 kişide daha Korona Virüsü'ne rastlandı, System.String[]

Japonya'da 3 kişide daha Korona virüsüne rastlanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 523'e yükseldi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren öldürücü Korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Son olarak ülkenin Wakayama Eyaleti'ndeki 3 kişide daha daha Korona Virüsü'ne rastlandığı açıklandı. Son vakalar, ülkede şimdiye dek doğrulanan vaka sayısını 523'e çıkardı.


Büyük bölümü karantina gemisinden


Dün, Japonya'da karantina altına alınan gemideki 99 yolcuda daha Korona Virüsü'ne rastlandığı açıklanmış, gemideki vaka sayısı 454'e yükselmişti. Japonya'da şu ana dek tespit edilen vakaların çoğunu, Yokohama Limanı'nda demirli bulunan gemideki yolcuların oluşturduğu biliniyor. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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