Japonya'da 3 Temmuz'daki heyelanda kaybolan kişi hala aranıyor - Son Dakika

Japonya'da 3 ay önce meydana gelen, 26 kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanda kaybolan kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami ilçesinin İzusan bölgesinde 3 Temmuz'da meydana gelen afette en az 11'i ağır 132 ev hasar gördü, 53'ü ise tamamen yıkıldı.

Kamu yayıncısı NHK'nin, kent yetkililerine dayandırdığı habere göre arama çalışmalarında 26 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, bir kişi ise halen aranıyor.

Heyelanın olduğu bölgede itfaiye birliklerinden oluşan kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

Öte yandan çalışmaların 3. ayında afet bölgesinde toplanan kazazedelerin aileleri anma töreni düzenledi.